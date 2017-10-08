تيـن كـات: استغلال المساحات وسرعة مبخوت حسما اللقاء

مصطفى الديب (أبوظبي)

واصل الجزيرة تفوقه على العين في آخر عام ونصف، حيث حقق الفوز الرابع على التوالي في آخر أربع مواجهات جمعت الفريقين، حيث التقي الفريقان 4 مرات في آخر عام ونصف بداية من نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي حقق فيه الجزيرة الفوز بضربات الجزاء، وتوج بطلا للكأس العام قبل الماضي، ثم لقائي دوري الموسم الماضي، وحقق فخر أبوظبي الفوز ذهابا وإيابا على الزعيم العيناوي، وجاء الفوز الذي حققه حامل لقب دوري الخليج العربي مساء أمس الأول بهدفين مقابل هدف ليكمل مسيرة التفوق في الفترة الأخيرة.

وبعيدا عن التفوق الجزراوي على الزعيم فقد خرج فخر أبوظبي بعدة مكاسب من فوز أمس الأول في مقدمتها عودة الثقة لللاعبين والجهاز الفني، عقب الخسارة في آخر مواجهتين بدوري الخليج العربي أمام دبا الفجيرة والنصر، إضافة إلى مواصلة مسيرة منح الفرصة للشباب، من خلال الدفع بكل من حمد العطاس صاحب التسعة عشر عاما، وعيسى العتيبة، وكذلك سالم العيدي الذي سجل هدف الفوز، كما شهد اللقاء أداء متميزا للعائدين من الإصابة مثل محمد فوزي الذي لعب دورا هاما في الدفاع والهجوم على حد سواء، وسالم عبد الله الذي ظهر بشكل متميز أيضا، كما اطمأن الهولندي تين كات على مستوى فريقه في غياب الأجانب، حيث لعب 62 دقيقة بلا أي محترف أجنبي، بسبب إصابة لاسانا ديار ووجود مبارك بوصوفة مع منتخب بلاده، وجلوس كل من رشيدوف ورومارينيو على دكة البدلاء.

من جهته أشاد الهولندي تين كات مدرب الجزيرة بما قدمه فريقه خلال المباراة، مؤكدا أن لاعبيه أدوا ما عليهم على أكمل وجه، ونفذوا التعليمات بشكل أكثر من رائع، وقال: لعبنا مباراة تكتيكية من الطراز الأول، ونجحنا في اللعب على مراكز الضعف في صفوف المنافس، من خلال استغلال المساحات خلف وسط الملعب، وكذلك الدفاع واستغلال سرعة كل من علي مبخوت وأحمد ربيع في خط المقدمة.

وأضاف: صنعنا فرصا كثيرة، وأهدرنا أكثر من هدف مؤكد، حيث كان الفريق قادرا على زيادة عدد الأهداف لولا الفرص المهدرة، وأشاد تين كات بالمستوى الرائع الذي قدمه الشباب الذين تم الدفع بهم، مشيرا إلى أنه يستمتع كثيرا عند رؤية هؤلاء اللاعبين يتألقون في الملعب، وأكد أن شباب النادي هم الكنز الحقيقي للمستقبل، داعيا جميع الأندية للاعتماد على الشباب وتخريج لاعبين من الأكاديميات لخدمة كرة الإمارات في المستقبل.

وقال مدرب الجزيرة إنه درس المنافس جيدا، وعرف نقاط القوة والضعف، وطلب من لاعبيه بضرورة إغلاق مفاتيح اللعب، وكذلك اللعب بسرعة وفي مساحات ضيقة عند استلام الكرة، وهو ما حدث بالفعل، ونجح الجزيرة في استغلال المساخات بشكل مثالي.

وأكد تين كات أن الفوز جاء في توقيت مناسب للغاية، بعد الخسارة من دبا والنصر، ليرد على المشككين في قدرة الجزيرة على العودة، مشيرا إلى أنه سبق وأن أكد أن الجزيرة قادر على العودة، كونه يتلك الإمكانيات التي تؤهله لذلك خاصة مجموعة الشباب المتميز.

وعن مشاركة البرازيلي رومارينيو في المباراة قال: لم يكن أمامنا إلا الدفع به بعد إصابة أحمد ربيع، كان عند حسن الظن به ولعب بشكل رائع في الفترة التي شارك فيها.