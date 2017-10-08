«اقتصادية أبوظبي» تستعرض خدمات التراخيص الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على هامش مشاركتها في جيتكس دبي 2017 للتقنيات الإعلان عن تحولها الرقمي لكافة خدمات التراخيص الاقتصادية في إمارة أبوظبي بنسبة 100%.

ويعرض مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة خلال أيام المعرض باقة من المبادرات الإلكترونية التي تم إطلاقها وتفعيلها عبر الموقع الإلكتروني للدائرة www.ded.abudhabi.ae والتطبيق الذكي ADBC.

وتشمل باقة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مركز أبوظبي للأعمال عبر منصة الدائرة، ضمن جناح حكومة أبوظبي الذكية، مبادرة رخصة تاجر أبوظبي ورخصة رواد الصناعة والخدمة الذهبية وإنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة باعتماد ترخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، إن هذه الخدمات تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى التحول الرقمي الذكي لخدماتها في مختلف القطاعات بالتعاون والتنسيق مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بما يحقق أهدافه الاستراتيجية في تسريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية المشتركة لقطاع تكنولوجيا المعلومات الاتصالات. وأكد حرص الدائرة على مواصلة العمل لتفعيل وتطوير خدماتها الإلكترونية المتعلقة بمعاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المتعاملين ورجال الأعمال ويعزز في الوقت ذاته من تنافسية إمارة أبوظبي في قطاع الأعمال.

وأشار خليفة المنصوري إلى أن مشاركة الدائرة ضمن جناح حكومة إمارة أبوظبي في معرض جيتكس دبي 2017 للتقنيات بدعم من مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات ستكون فرصة للاطلاع على أبرز وأحدث البرامج التقنية التي من شأنها أن تسهم في تدعيم جهود الدائرة للتحول الرقمي الذكي لكافة خدماتها.