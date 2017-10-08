نسخة جديدة من تطبيق «أبوظبي للإسكان»

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان نسخة جديدة من تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها، وذلك على هامش مشاركتها، ضمن جناح حكومة أبوظبي، في أسبوع جيتكس للتقنية 2017.

وتتميز النسخة الجديدة من تطبيق الهاتف الذكي لهيئة أبوظبي للإسكان بالعديد من المزايا من أبرزها توفير خدمات أصحاب الهمم، وتوفير حاسبة الخدمات المؤهلة، والتي تتيح للمستخدم تعبئة بياناته الشخصية، لتقوم الحاسبة بعد ذلك بفرز الخدمة المستحقة تمهيداً للتقديم عليها، وكذلك يوفر التطبيق المحدث إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب والتي تشمل بيانات القروض عن طريق الربط مع بنك أبوظبي الأول.

وأكد سيف بدر القبيسي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أن «الهيئة» تبذل ما بوسعها من أجل تسخير أحدث التقنيات لخدمة المواطنين المتعاملين معها، وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الإسكانية.

وقال إن حكومة أبوظبي حققت انجازات ونجاحات كبيرة وعديدة ومتتالية خلال السنوات العشر الماضية وقدمت خدمات تقنية مهمة لمجتمع أبوظبي من خلال التحول الرقمي الفعال والمستدام وتعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة.