حزمة مبادرات ذكـية وإلكتـرونية لـ «الموارد البشرية والتوطين»

دبي (الاتحاد)

تستعرض وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2017، ضمن منصة الحكومة الاتحادية حزمة من المشاريع والمبادرات الذكية والإلكترونية.

وقال محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، إن المشاركة في معرض «جيتكس للتقنية» تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز استخدامات التطبيقات الذكية والتكنولوجيا الحديثة بما ينسجم مع الحكومة الذكية. وأشار النعيمي، إلى أن الوزارة تستهدف من خلال مشاركتها في «معرض جيتكس» عرض الإنجازات النوعية التي حققتها في مجال تقديم الخدمات، والتعريف بتلك الخدمات إلى جانب الاطلاع على التقنيات الحديثة والاستفادة من تجارب الجهات المشاركة في المعرض.

وأكد حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقاً لتوجيهات معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين على الارتقاء بخدماتها كافة بما يتوافق مع استراتيجية وطموحات حكومة دولة الإمارات نحو المستقبل، وبما يلبي احتياجات وتطلعات متعامليها من خلال التوظيف الجيد والفعال لكل الإمكانات التكنولوجية والقدرات المعرفية والخبرات البشرية. وأشاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة بمعرض جيتكس باعتباره أحد أهم المعارض المبتكرة والرائدة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تقنية المعلومات، كونه أوسع منصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم الفرص لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات.

وتعرض الوزارة من خلال جناحها المشارك بمنصة الحكومة الاتحادية تطبيقاتها الذكية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وإنجاز المعاملات بسهولة في أي زمان ومكان.