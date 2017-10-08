حزمة مبادرات ذكـية وإلكتـرونية لـ «الموارد البشرية والتوطين»

دبي (الاتحاد)
تستعرض وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2017، ضمن منصة الحكومة الاتحادية حزمة من المشاريع والمبادرات الذكية والإلكترونية.
وقال محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، إن المشاركة في معرض «جيتكس للتقنية» تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز استخدامات التطبيقات الذكية والتكنولوجيا الحديثة بما ينسجم مع الحكومة الذكية. وأشار النعيمي، إلى أن الوزارة تستهدف من خلال مشاركتها في «معرض جيتكس» عرض الإنجازات النوعية التي حققتها في مجال تقديم الخدمات، والتعريف بتلك الخدمات إلى جانب الاطلاع على التقنيات الحديثة والاستفادة من تجارب الجهات المشاركة في المعرض.
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وتعرض الوزارة من خلال جناحها المشارك بمنصة الحكومة الاتحادية تطبيقاتها الذكية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وإنجاز المعاملات بسهولة في أي زمان ومكان.