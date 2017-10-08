دبي (الاتحاد)

تشارك اقتصادية دبي ومؤسساتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017»، لعرض خدماتها الإلكترونية المحدثة والتطبيقات الذكية، لتعريف كبريات الشركات التقنية والجهات الحكومية، ورجال الأعمال والمستثمرين بأبرز المستجدات والخدمات التي توفرها في القطاع الرقمي.

وقال محمد خليفة القيزي، مدير إدارة تقنية المعلومات في اقتصادية دبي: «تعتبر اقتصادية دبي ومؤسساتها من الجهات الحكومية الحريصة على التواجد في أسبوع جيتكس للتقنية، حيث تسعى إلى عرض الحلول الرقمية والذكية التي تتماشى مع التطور القائم في القطاع الرقمي لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين، الذين يتخذون من إمارة دبي مقراً لأعمالهم، ما يسهل عليهم مزاولة الأعمال وفق أرقى المعايير في بيئة اقتصادية تسودها التنافسية والاستدامة».

ويشارك قطاع التسجيل والترخيص التجاري في أسبوع جيتكس للتقنية 2017 بعرض تجربة «الصالة الذكية» التي تعنى بتقديم الخدمات ذاتياً لجمهورها من أصحاب الرخص التجارية. وعرض أبرز التحديثات في تطبيقها الذكي «الأعمال في دبي» المعني بإجراءات التسجيل والترخيص التجاري، وإعطاء لمحة حول خدمة «الرخصة الفورية» الذي يمكن رجال الأعمال والمستثمرين من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط، من دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وعقد إيجار الموقع، خلال 5 دقائق، وذلك للسنة الأولى فقط على أن يتم نقل الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد.

وتشارك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باستعراض «نظام المؤسسة الذكي»، الذي يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة التسجيل لديها عبر البوابة الرسمية على الإنترنت ‏www.sme.ae، ‬كما ‬يتم ‬منح ‬الأعضاء ‬إمكانية ‬تقديم ‬الأفكار ‬التجارية، ‬والخدمة ‬التي ‬يرغبون ‬بالحصول ‬عليها ‬ورفع ‬المستندات ‬بشكل ‬مباشر.