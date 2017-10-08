محاكم دبي تسلط الضوء على أحدث خدماتها الذكية

دبي (الاتحاد)

تستعرض محاكم دبي خلال مشاركتها في فعاليات الدورة السابعة والثلاثين، لمعرض «جيتكس للتقنية 2017» ضمن منصة حكومة دبي الذكية التطبيقات الذكية التي ابتكرتها لخدمة القطاع القضائي والإداري المساند له، وستسلط الضوء على منظومة ذكية وإلكترونية مبتكرة تحت شعار «خدماتنا تصلك أينما كنت»، لتكون جزءاً من صناعة المتغيرات وتوجيهها نحو المكانة الريادية المرموقة التي تتميز بها دبي.

وأشار طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، إلى أن المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية تهدف إلى تعريف الزوار بالخدمات والمبادرات الذكية التي توفرها لتحقيق سعادتهم.

وذكر مدير عام محاكم دبي، أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمحاكم دبي في اليوم الأول لمعرض جيتكس للتقنية، الذي يوفر خدمات للمتعاملين تسهم في التيسير عليهم، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، فالموقع المحدث يتميز بوضوح الشكل وخدمات خاصة لأصحاب الهمم على مدار الساعة ولجميع الفئات المستفيدة منها دون تحمل عناء الحضور إلى مقر محاكم دبي، كما أضافت إلى الموقع الجديد خدمات جديدة منها، طلب الاشتراك في الخدمات الذكية والإلكترونية، والمحادثة مع مركز الاتصال.

وتستعرض محاكم دبي خلال مشاركتها خلال فعاليات معرض جيتكس العديد من خدماتها ومبادراتها الذكية ومن بينها، تطبيق محاكم دبي«نبراس الذكي»، وتطبيق المبادئ القانونية، و«إدارة الحجوزات والاشتراكات»، وهي الخاصة بعملية الحجز والبيع وتوزيع المستحقات المالية على أطراف الدعوى، وخدمة «الصرف الذكي».