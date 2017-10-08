«اقتصادية أبوظبي» تطلق برنامج القادة 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي برنامج القادة، أحد أهم برامج التأهيل والتطوير على مستوى القادة من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام؛ بهدف بناء وتطوير قدراتهم لتحقيق الريادة والتميز في الخدمات ضمن منظومة العمل بالدائرة. جاء ذلك خلال ورشة عمل تم تنظيمها بمقر الدائرة بحضور معالي سيف محمد الهاجري رئيس الدائرة ومشاركة أكثر من 100 شخص من الموظفين على مستوى القادة في الدائرة.

وأكد معالي الهاجري في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات الورشة استمرار نهج الدائرة في التركيز على تطوير وتأهيل قدرات كافة فئات الموظفين، موجها القادة المنتسبين في برنامج القادة بالاستفادة من هذا البرنامج لتحقيق أهدافه في تطوير وتأهيل قدراتهم وإمكاناتهم بما يحقق التميز لمنظومة عمل الدائرة.

وأشار إلى أن برنامج القادة يهدف بشكل رئيس إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لتطوير الكادر البشري في الدائرة، وذلك من خلال حصر كافة المهارات والقدرات والإبداعات التي يتمتع بها القادة في الدائرة للاستفادة منها وتسخيرها لإنجاح كافة المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدائرة في قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وأعرب معالي رئيس الدائرة عن تمنياته للمشاركين في البرنامج التوفيق والنجاح ومواصلة العمل من أجل الارتقاء بدور الدائرة، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في تحقيق تطلعات قيادة وحكومة إمارة أبوظبي.

من جانبه، ألقى غانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة كلمة، افتتح بها أعمال ورشة برنامج القادة قال فيها إن هذا البرنامج يواكب تطلعات قيادة حكومة إمارة أبوظبي في خلق صف من القادة المواطنين المتمتعين بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من التعامل مع كافة التحديات بمهارة وقدرات عالية، تحقق التميز في عملهم والريادة التي تسعى حكومة إمارة أبوظبي لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن متطلبات تحقيق النجاح والتميز للدائرة باتت مقترنة بقادتها وقدرتهم على التكيف مع التحديات التي يواجهونها خلال العمال وذلك من خلال تكييف إمكاناتهم البشرية لتفعيل جانب الابتكار والإبداع في عملهم.

وأعرب غانم الفندي في ختام كلمته عن أمله في أن يحقق برنامج القادة أهدافه من خلال تفاعل المنتسبين إليه وتركيز اهتماماتهم وحرصهم على إثراء جلساته وورش العمل التي ستتخلله خلال الفترة القادمة.

واطلع المشاركون في الورشة على عرض توضيحي عن برنامج القادة الذي يهدف إلى تعزيز القدرات القيادية والتنافسية وتحسين المعرفة الشخصية والكفاءات الوظيفية، إضافة إلى تعزيز قدرات المديرين على ربط المعلومات على نطاق استراتيجي واستشرافي وإعداد خريطة القدرات والمواهب للقادة للحصول على «الصورة الشاملة» للمديرين من حيث الفهم الواضح للاستراتيجيات الابتكارية الجذرية.

وجاء في العرض أن برنامج القادة يتميز بميزة استشراف مستقبل المؤسسة من خلال استخدام أدوات وتقنيات خاصة وتطوير المعارف والمهارات وفق أفضل الممارسات العالمية إلى جانب تطوير مبادرات ابتكارية داخلية وبناء فريق الابتكار الجذري (10x) وتبني التحول الذكي في مجالات عمل المؤسسة وتطوير النضج الابتكاري وبناء فريق عمل وتوجيه قدرات القادة للقيام بتنفيذ المشاريع الابتكارية الجذرية في القطاعات المختلفة.