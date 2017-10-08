«العالمية للصناعة والتصنيع» تتعاون مع سكسونيا بتوظيف تقنيات الثورة الرابعة

دريسدن (الاتحاد)

تناولت جولة القمة العالمية للصناعة والتصنيع خلال ندوة نقاشية عقدت بمقر شركة «جلوبل فاوندريز» في دريسدن بألمانيا الاتحادية أمس، دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية للقطاع الصناعي، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بين القمة العالمية للصناعة والتصنيع ومؤسسة تطوير وتنمية الاقتصاد في ولاية سكسونيا، للتعاون لتشجيع اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

ووقع بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة شركة ستراتا للتصنيع ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع مذكرة التفاهم مع بيتر نوثناجل، مدير مؤسسة تطوير وتنمية الاقتصاد في ولاية سكسونيا، بحضور ستانيسلاف تيليش، رئيس وزراء الولاية. وقال العلماء إن «ألمانيا الاتحادية تمتلك أحد أكثر القطاعات الصناعية تنافسيةً وابتكاراً على المستوى العالمي، وقد مكنتها ريادتها التكنولوجية من قيادة حركة الثورة الصناعية الرابعة على المستوى العالمي، ما جعلها مثالاً يحتذى للدول التي تعمل على بناء قطاع صناعي متطور، ولا شك في مساهمة الشركات الصناعية الألمانية، والمبتكرين، والباحثين وأصحاب القرار في ألمانيا في الحوار العالمي حول مستقبل قطاع الصناعة، وتسليطهم الضوء على أفضل الممارسات سيمكننا من بناء الازدهار العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

وأضاف العلماء، في تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم: «تشكل المساهمة الفكرية المهمة من شركائنا في الجولة الترويجية في ألمانيا بدايةً لمسيرة طويلة نسعى من خلالها إلى تحقيق الخير للمجتمع العالمي عبر التوظيف المبتكر لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ولا شك في أن شراكتنا الجديدة مع المؤسسة المسؤولة عن تطوير وتنمية الاقتصاد في ولاية سكسونيا، والتي تمتلك قطاعاً صناعياً متميزاً على المستويين المحلي والعالمي، ستساهم في دعم جهودنا المشتركة للوصول إلى تنمية صناعية شاملة ومستدامة».

ولدى «جلوبل فاوندريز»، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، 9 مرافق لتصنيع أشباه الموصلات، منها 5 في سنغافورة، وواحد في دريسدن، وأخرى في الولايات المتحدة، وتضم هذه الشبكة من المرافق نحو 156 ألف متر مربع من غرف التصنيع المعقَّمة، وتستعد الآن لرفع طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 2.3 مليون من الرقائق الإلكترونية 300 مم، و2.2 مليون من رقائق 200 مم سنوياً. وتُمكّن هذه المرافق «جلوبل فاوندريز» من تلبية متطلبات قاعدة عملائها المتنامية، التي تضم أكثر من 160 عميلاً في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من الشركات المصنفة ضمن قائمة أكبر 20 شركة اتصالات وتقنية معلومات في العالم، لتوفر بذلك التقنيات المتقدمة للسوق العالمي وبكميات كبيرة.