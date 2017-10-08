أبوظبي تروّج للسياحة البحرية في دول «التعاون»

أبوظبي (الاتحاد)

يتابع قطاع الرحلات السياحية البحرية في أبوظبي بقيادة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حملته الترويجية العالمية التي تسبق انطلاق موسم الرحلات البحرية 2017/‏‏2018، في 4 مدن في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وتهدف الحملة إلى استعراض قدرات السياحة البحرية في إمارة أبوظبي، وتحفيز الحجوزات من قبل دول مجلس التعاون. وتشمل محطات الحملة الإقليمية كل من العاصمة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بالسعودية والكويت.

وتأتي هذه الجولة الإقليمية ضمن جولة عالمية تنسقها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام الجاري، وتضم زيارات إلى روسيا والهند، للمساهمة في تنمية القطاع، واستكمالاً لجهود قطاع السفن السياحية في أبوظبي للترويج لقطاع السياحة البحرية في أبوظبي، حيث شاركت دائرة الثقافة والسياحة في جناح « كروز آرابيا»، ضمن معرض ومؤتمر «سيتريد أوروبا» الذي أقيم مؤخراً في مدينة هامبورج الألمانية. في إطار استراتيجية أبوظبي للترويج للسياحة البحرية في الخليج العربي من خلال التواصل المباشر مع مسؤولي خطوط وشركات إدارة السفن السياحية ووكلاء برامج وجولات الرحلات البحرية. وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «نسعى من خلال هذه الجولة الإقليمية إلى تسليط الضوء على الخيارات المتعددة المتاحة لتجارب السياحة البحرية التي تقدمها أبوظبي في منطقة الخليج العربي».

وأضاف «حقق موسم السياحة البحرية 2016/‏‏2017 أرقاماً قياسية غير مسبوقة، بفضل تواصلنا المباشر مع شركائنا في الصناعة عبر المنطقة وعلى مستوى العالم، كما أننا نتوقع أن يشهد الموسم المقبل زيادة في أعداد سياح الرحلات البحرية».

وباعتباره قطاعاً ناشئاً، تم تطوير لجنة بحرية، أسستها الأمانة العامة لمجلس التنفيذي بأبوظبي برئاسة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، التي وضعت خطة لقيادة المسار المستقبلي لقطاع السياحة البحرية. كما لعبت الشراكة والتعاون المشترك بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة الاتحاد للطيران وشركة أبوظبي للموانئ دوراً حيوياً في تعزيز وتحفيز نمو قطاع السياحة البحرية في الإمارة. وتتوقع محطة أبوظبي للسفن السياحية استقبال 129 رحلة، يديرها 18 خطاً بحرياً خلال الموسم المقبل، ما يكرس موقع أبوظبي على خريطة السياحة البحرية العالمية.