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فرص عدة في قطاعي الصحة والتعليم

«أمانات» تخطط لإنفاق مليار درهم في استثمارات جديدة بالإمارات والسعودية
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تاريخ النشر: الأحد 08 أكتوبر 2017

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

تخطط شركة «أمانات» القابضة لاستثمار مليار درهم في فرص استحواذ جديدة بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم في السعودية والإمارات حتى نهاية العام الحالي، بحسب فيصل بن جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال فيصل بلهول خلال لقاء صحفي نظمته الشركة، إن أمانات بلغت مراحل متقدمة من المفاوضات مع عدة شركات لشراء حصص بها في إطار توظيف أكبر لرأس المال.

وأشار إلى أن ما تم ضخه من استثمارات منذ التأسيس وحتى الآن بلغ 732 مليون درهم تعادل نحو 30% من رأس المال، ومن المستهدف زيادتها إلى 1.73 مليار بنهاية هذا العام بما يعادل نحو 70%.

وأوضح بلهول، أن 2017 هو عام توظيف الاستثمارات من خلال انتقاء فرص في عدة شركات في قطاعي الصحة والتعليم من خلال السعي لشراكات متكاملة وإضفاء قيمة مضافة على تلك الشركات مع إعدادها للطرح في البورصة خلال 3 سنوات.

وقال إن الشركة لديها خطة للاستثمار في جميع الأسواق الخليجية بشكل عام في حال توافر فرص مجدية، ولكن يبقى تركيزها الحالي على السوقين السعودية والإماراتية باعتبارهما تمثلان 80% من حجم الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة في المنطقة. ... المزيد
     
 

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