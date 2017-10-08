دبي (الاتحاد)

وقعت سيسكو أمس مذكرة تفاهم مع شركة ميرال، لتصميم الوجهات، لاستكشاف الفرص التي تعزّز عروض ميرال وخدماتها الرقمية في مختلف مشروعاتها ووجهاتها الترفيهية في جزيرة ياس.

وتعمل مذكرة التفاهم على وضع إطار عمل للتعاون عن كثب بين الطرفين، بالاستفادة من المجموعة الواسعة من منتجات وحلول سيسكو التقنية المتطورة لدعم رؤية ميرال لابتكار وجهات رائدة وفريدة. وتحدد الاتفاقية أوجه التعاون المحتملة بهدف تعزيز وإبراز تميز وجهات ميرال من خلال استخدام التقنيات الذكية والابتكار وأفضل الممارسات في مجال إنترنت الأشياء.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل ميرال وسيسكو معاً لاستكشاف الحلول الرقمية التي تثري تجربة الزوار في الوجهات التي تديرها ميرال، فيما تدعم تطوير خدمات رقمية جديدة. وتتعاون الشركتان معاً لإيجاد سبل تعزيز ولاء العملاء، عبر تمكين وترسيخ علاقات أكثر عمقاً ومتانة مع الزوار وتحسين المحتوى الرقمي بما يتماشى مع اهتماماتهم.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال «نفخر في ميرال بثقافتنا المرتكزة على الابتكار، التي تُثري ما نقدمه من منتجات وتجارب عالمية المستوى لعملائنا. يعدّ تبني أحدث التقنيات المتطورة جوهر استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية مرموقة للإقامة والعمل والترفيه والاستثمار. ستتيح لنا شراكتنا مع سيسكو إمكانية دراسة وتحديد النتائج الملموسة التي يمكن تحقيقها عبر مسيرة التحول الرقمي، والتي تعزّز جاذبية وجهاتنا ومدننا الترفيهية وتمكننا من خلق تجربة شمولية مدهشة للعملاء لتعزيز ولائهم وضمان تكرار زياراتهم».

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي للمنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق الأوسط «تتماشى رؤية ميرال الرامية إلى توحيد الناس والأماكن عبر تجارب غامرة مع التزام سيسكو بربط كل ما هو غير متصل بطرق تحقق قيمة هائلة لعملائنا وشركائنا. يسعدنا العمل بالتعاون مع ميرال لوضع إطار التحول الرقمي الذي سيسهم في جعل زيارة جزيرة ياس تجربة تفاعلية لا تنسى».