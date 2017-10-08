«صحة دبي» تشارك بحزمة تطبيقات

دبي (الاتحاد)

تشارك هيئة الصحة بدبي بحزمة تطبيقات ومشروعات ذكية خلال معرض أسبوع جيتكس للمعلومات.

وتستعرض الهيئة خلال المشاركة العديد من مشاريعها الرائدة مثل مشروع سلامة، ومشروع سالم، والصيدلية الذكية، إضافة إلى تطبيقاتها الذكية مثل تطبيق التبرع بالدم (دمي)، والتطبيق الذكي للسياحة الصحية، وتطبيقات حياتي، وطفلي، وصحتي، والمزاد الذكي.

كما تستعرض الهيئة ضمن منصة حكومة دبي الذكية، الموقع الإلكتروني للسياحة الصحية، ونظام مالية بلا أوراق، ونظام الشكاوى الطبية الهادف إلى تسهيل وتمكين أفراد المجتمع من التواصل المباشر مع الهيئة لتقديم الشكاوى الطبية حول المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية بدبي. ويشكل جناح هيئة الصحة بدبي فرصة مثالية للجمهور للتعرف إلى أحدث الخدمات والتطبيقات والحلول الذكية والمبتكرة التي توفرها الهيئة لعملائها. ودعت هيئة الصحة بدبي زوار المعرض من مختلف شرائح المجتمع ومن المستثمرين إلى التعرف عن قرب إلى خدماتها الذكية.