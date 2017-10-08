«طرق دبي» تطلق المنصة المتكاملة للتنقل

دبي (الاتحاد)

تطلق هيئة الطرق والمواصلات حزمة جديدة من الخدمات الذكية في معرض جيتكس للتقنية، تتضمن، المنصة المتكاملة للتنقل في إمارة دبي «سهيل»، وإشارة عبور المشاة الذكية، والتاكسي الجوي ذاتي القيادة القادر على نقل شخصين، وتطبيق (دبي درايف) وبرنامج نقاط الولاء للمتعاملين مع الهيئة (نول بلس).

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات يأتي إطلاق الحزمة الجديدة من التطبيقات والخدمات الذكية، تنفيذاً للمبادرة تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، التي تقدم خدمات للجمهور، عبر الهاتف المحمول، على مدار الساعة، لتحقيق السعادة للسكان، وتعزيز تجربة المتعاملين.

وأضاف: سيتم خلال جيتكس إطلاق المنصة المتكاملة للتنقل في إمارة دبي (سهيل) التي تتيح للمتعاملين الوصول لكل وسائل النقل في دبي عبر تطبيق ذكي، حيث تعد دبي من أوائل المدن في العالم التي تقوم بتطوير مثل هذه المنصة المتكاملة، مشيراً إلى أنه تم دمج خدمات وسائل النقل التابعة للهيئة (المترو، الترام، الحافلات، الباص المائي، مركبات الأجرة) مع وسائل النقل التي تقدمها الأطراف الأخرى في دبي مثل شركات الحجز الإلكتروني (e-Hail) أوبر وكريم، وستمتد في مرحلة لاحقة لتشمل بقية وسائل النقل البحري إضافة إلى شركات الليموزين الأخرى ومونوريل النخلة، وترولي دبي، في تطبيق واحد يتيح للمتعامل حجز الخدمة ودفع التعرفة من خلاله.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن الهيئة ستعرض كذلك التاكسي الجوي ذاتي القيادة القادر على نقل شخصين، من شركة (فولوكوبتر VOLOCOPTER). ويعمل التاكسي الجوي بالطاقة الكهربائية ويمتاز بمواصفات أمان عالية، وذلك من خلال تصميم يحوي 18 محركا، تضمن الطيران والهبوط الآمن في حال تعطل أي محرك، كما يمتاز بخاصية الطيران الآلي والذاتي القيادة، ما يتيح نقل الأشخاص من موقع إلى آخر دون الحاجة للتدخل البشري، أو الحصول على رخصة طيران.