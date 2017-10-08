عبدالله المناعي... يستثمر في جمع الندرة مع الثراء

ماجد الحاج (الشارقة)

عندما تجتمع الندرة والثراء، فإن بوصلة الاستثمار تتجه نحو المزادات.. عبدالله المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، اقتنص هذه الفرصة واستثمر في عرض السلع النادرة التي عادة يعتني فيها أصحاب الثروات والميسورين.

تمكن المناعي من بيع أغلى خوذة في العالم من خلال مزاد علني بقيمة 24 مليون درهم، وهي خوذة مخصصة لرياضة الفروسية كانت مملوكة سابقاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما باع أغلى لوحة سيارة في العالم لتتوالى الإنجازات ويكون النجاح طريقاً له.

أما شركته «الإمارات للمزادات» فهي الأولى شرق أوسطياً وواحدة من انجح شركات المزادات الإلكترونية في العالم حيث الفضاء الرحب والمنصات الرقمية التي أصبحت قاطرة العالم، وعنوان التقدم والرقي بشاشات وهواتف ذكية وتطبيقات خدمية وبلمسة زر تقتني ما يجول في خاطرك.

وتعد «الإمارات للمزادات»، التي تم تأسيسها في العام 2004، شركة متخصصة في مجال المزادات في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية لبيع المركبات وأرقام السيارات والعقارات ومشاريع تصفية الأصول والأرقام المميزة للهواتف المتحركة والمجوهرات والمنتجات التراثية والقديمة والآلات الثقيلة ومعدات البناء والتصنيع.