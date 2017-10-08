خافيير لوبيز... يستثمر في سعادة وتعليم الأطفال

ترجمة: ريم البريكي

خافيير لوبيز أنكونا رجل أعمال مكسيكي تمكن من وضع بصمة قوية في عالم الأطفال عبر مدينة الأطفال المعروفة عالميا باسم كيدزانيا، والتي حققت نجاحا كبيرا وباهرا منذ افتتاحها لأول مرة في العام 1999 في المكسيك، وتتيح المدينة بيئة تعليمية للأطفال للعمل في وظائف الكبار، والتي منها وظيفة رجل الإطفاء، والصحفي، والطبيب، وقائد الطائرة، والمهندس، وموظف البنك وغيرهم الكثير من الوظائف العملية، وبحسب الويكيبديا فإن عدد الذين زاروا المدينة بلغ أكثر من 31 مليون زائر منذ افتتاحها، وقد جاءت إمارة دبي في المرتبة الأولى عربيا في استباق بقية المدن في افتتاح «كيدزانيا» أول فرع بالوطن العربي للشركة وضمن المشاريع التي تشرف عليها شركة إعمار، وجاءت العاصمة الكويتية ثانيا، فيما تم افتتاح الفرع الثالث للشركة في مدينة جدة السعودية عبر مجموعة الحكير.

وأوضح رجل الأعمال المكسيكي عبر عدة نصائح وجهها لرواد الأعمال نقلا عن موقع entrepreneur إلى أن تأسيس الأعمال التجارية ممكن رغم ظروف تزايد التنافسية الكبيرة من جانب الشركات العملاقة، مؤكدا أن من أهم نقاط نجاح أي مشروع تحديد نوعية الأعمال ووضوح فكرتها، بالإضافة لدراسة المشروع بشكل جيد، ومدروس.

وأشار لوبيز إلى أنه كان حريصا دائما على أن يصبح مستقلا في نشاطه التجاري، لكنه لم يتصور أبدا أنه سيتوجه لمجال متعة الأطفال كجهة لمشروعه الخاص، مع وجود منافس كبير وقوي بالسوق المكسيكي يتمثل في غروبو ماجيكو، سيكسفلاغس الذي يملك متحف الأطفال المعروف باسم بابالوت.

يذكر أنه في مرحلة المراهقة كان يبحث عن بدائل للعمل الوظيفي والبحث في سوق المشاريع الاستثمارية، حيث شارك أحد إخوته ورشة ميكانيكية، وهي مبادرة لم تزدهر، وبعد دراسته في جامعة أناهواك تخصص في إدارة الأعمال، ولاحظ لوبيز أن التدريب الأكاديمي وتجربة العمل في سن مبكرة لا غنى عنها لبدء الأعمال التجارية، وبالتالي هذه العوامل ستكون قادرة على مواجهة الوضع التنافسي، بعد تخرجه من الجامعة في العام 1986،، ذهب لوبيز إلى الولايات المتحدة لدراسة درجة الماجستير في الاستشارات.