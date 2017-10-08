أكبر تجمع لقادة الصناعة ورواد الأعمال في النسخة الـ 37 من «أسبوع جيتكس للتقنية»

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» و«جيتكس فيوتشر ستارز»، أكبر حدثين عالميين في مجال التكنولوجيا المبتكرة، اليوم وتستمر حتى 12 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، ليشكل الحدثان أحد أكبر وأبرز التجمعات العالمية للمبتكرين والمبدعين في قطاع التكنولوجيا والقادة الحكوميين والمفكرين. ويركز «أسبوع جيتكس للتقنية» على التكنولوجيا المبتكرة التي سيؤدي استخدامها وتطبيقها لتحويل المؤسسات إلى قوى إنتاجية عالمية، وسيضطلع زوار النسخة السابعة والثلاثين من المعرض على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عدة مجالات تشمل سلسلة الكتل والذكاء الصناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء.

وفي سابقة تحدث للمرة الأولى على مستوى المنطقة، يفتتح أسبوع جيتكس للتقنية بكلمة من الدكتور ويرنر فوجلز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «أمازون.كوم»، في أول أيام المعرض، يركز فيها على كيفية قيام أمازون بتوسيع نطاق نموها لتتحول من منفذ لبيع الكتب إلى واحد من أسرع مزودي تكنولوجيا المعلومات للمشاريع نمواً على مستوى العالم، حيث تسير الشركة على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدفها الذي يتمثل في تحقيق قيمة سوقية تقدر بتريليون دولار بحلول 2027.

واستكمالاً للنجاح غير المسبوق الذي حققه العام الماضي، شهدت نسخة هذا العام من «جيتكس فيوتشر ستارز»، زيادة في عدد المبتكرين المشاركين بنسبة 65%. ويشارك في المعرض عدد من أبرز الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير أحدث حلول التكنولوجيا، بما في ذلك التاكسي المائي الطائر والروبوتات والمجسمات التي يمكنها ترجمة الكلام المسموع إلى لغة الإشارة، وأشجار النخيل الذكية المصممة لدعم وتعزيز الوصول إلى شبكات الإنترنت اللاسلكي العامة «واي فاي»، إلى جانب العديد من الابتكارات التي سيتم عرضها خلال الحدث.

وخلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، سيوفر معرض «جيتكس فيوتشر ستارز» للمبتكرين فرصة العمر لدعم ما يقدمونه من حلول ومنتجات، وذلك عبر الوصول إلى مبالغ نقدية وجوائز بقيمة 1.2 مليون درهم خلال المسابقات التي يمكنهم الاشتراك فيها طوال فترة إقامة المعرض. وسيحظى أصحاب الشركات الناشئة الطموحون بفرصة التفاعل مع الشركات الناشئة الأخرى التي حققت نجاحاً ملحوظاً، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال الآخرين، وذلك عبر التواصل المباشر وورش العمل والمسابقات.