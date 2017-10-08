«بي إم أي»: قطاع الاتصالات في الإمارات الأفضل أوسطياً خلال 2017

يوسف العربي (دبي)

تصدر قطاع الاتصالات في الإمارات أسواق الشرق الأوسط في مؤشر «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» لحساب الفرص والمخاطر لعام 2017 بعد إحرازه 56.6 نقطة.

وأفاد التقرير الفصلي للربع الأخير من العام الحالي، بأن الإمارات حافظت على مرتبة متقدمة بالمؤشر نظراً للنمو الحاصل في القطاع على المستوى المحلي، لاسيما على صعيد نمو الطلب على بيانات الهاتف المتحرك بالإضافة إلى انحسار المخاطر نتيجة تمتع الدولة بالاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأوضح التقرير أن سوق الاتصالات في المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الثانية ضمن مؤشر الفرص والمخاطر بقطاع الاتصالات مسجلة 55.4 نقطة.

وأحرزت عمان، والكويت، والبحرين بالترتيب 49.1 نقطة، و48.1 نقطة، و47,9 نقطة على التوالي في مؤشر «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» لحساب الفرص والمخاطر في قطاع الاتصالات لعام 2017.