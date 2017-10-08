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خلال مشاركتها تحت مظلة الحكومة الرقمية

26 جهة حكــومية في أبوظبي تستعرض 107 مشاريع في «جيتكس»
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تاريخ النشر: الأحد 08 أكتوبر 2017

أبوظبي (وام)

تستعرض 26 جهة حكومية في أبوظبي 107 مشروعات ومبادرات رقمية خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» تحت مظلة حكومة أبوظبي الرقمية.

وسيتم إطلاق 22 مشروعاً جديداً من قبل 12 جهة حكومية، إضافة إلى عرض 51 مشروعاً ما بين تطبيق وخدمة وموقع ونظام لأول مرة في المعرض، فيما يتم عرض 23 مشروعاً تم تحديثهم، فضلاً عن إطلاق عدد من المواقع والتطبيقات الإعلامية والخدمية الجديدة، وذلك بحسب مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات.

وتسلط وكالة أنباء الإمارات «وام» خلال هذا التقرير الضوء على مشاركة حكومة أبوظبي الرقمية في «جيتكس 2017» الذي تنطلق فعالياته غداً، وتستمر خمسة أيام في المركز التجاري العالمي بدبي.

وتستعرض الجهات المشاركة - تحت إشراف مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير وتسيير أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإمارة - أحدث ما توصلت إليه أبوظبي من أنظمة ومبادرات وخدمات رقمية متعددة، إضافة إلى أحدث الابتكارات والنظم والتطبيقات الذكية والأجهزة، وغيرها من المنصات الرقمية التي تعمل على تكامل وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المستخدمين إليها لتحقيق رضى وسعادة المتعاملين، وتعزيز مختلف جوانب الحياة الرقمية في العاصمة الإماراتية.

وتركز «حكومة أبوظبي الرقمية» على دعم البرامج والمبادرات الذكية التي تقود إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل في الإمارة، وتقديم خدمات حكومية متكاملة ومترابطة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين حيث تتزامن المشاركة هذا العام مع إطلاق هوية حكومة أبوظبي الرقمية الجديدة والمتمثلة بجسر رمزي للوصول إلى عالم متكامل وشامل من الحلول الرقمية المبتكرة التي من شأنها المساهمة في تسهيل حياة الأفراد اليومية من خلال الاعتماد على منصات رقمية جديدة ومتطورة تسعى لمواكبة المستقبل وتلبية طموحات المتعاملين على مختلف الصعد والتي سيتم إلقاء الضوء عليها خلال المعرض بشكل كبير. ... المزيد
     
 

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