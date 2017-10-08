26 جهة حكــومية في أبوظبي تستعرض 107 مشاريع في «جيتكس»

أبوظبي (وام)

تستعرض 26 جهة حكومية في أبوظبي 107 مشروعات ومبادرات رقمية خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» تحت مظلة حكومة أبوظبي الرقمية.

وسيتم إطلاق 22 مشروعاً جديداً من قبل 12 جهة حكومية، إضافة إلى عرض 51 مشروعاً ما بين تطبيق وخدمة وموقع ونظام لأول مرة في المعرض، فيما يتم عرض 23 مشروعاً تم تحديثهم، فضلاً عن إطلاق عدد من المواقع والتطبيقات الإعلامية والخدمية الجديدة، وذلك بحسب مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات.

وتسلط وكالة أنباء الإمارات «وام» خلال هذا التقرير الضوء على مشاركة حكومة أبوظبي الرقمية في «جيتكس 2017» الذي تنطلق فعالياته غداً، وتستمر خمسة أيام في المركز التجاري العالمي بدبي.

وتستعرض الجهات المشاركة - تحت إشراف مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير وتسيير أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإمارة - أحدث ما توصلت إليه أبوظبي من أنظمة ومبادرات وخدمات رقمية متعددة، إضافة إلى أحدث الابتكارات والنظم والتطبيقات الذكية والأجهزة، وغيرها من المنصات الرقمية التي تعمل على تكامل وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المستخدمين إليها لتحقيق رضى وسعادة المتعاملين، وتعزيز مختلف جوانب الحياة الرقمية في العاصمة الإماراتية.