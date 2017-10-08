48 دائرة حكومية من الشارقة تطرح تطبيقات وخدمات رقمية

الشارقة (الاتحاد)

تكشف 48 دائرة وجهة حكومية تابعة لإمارة الشارقة، اليوم، خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الأول من معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2017، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى ال12 من أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، عن باقة من التطبيقات والخدمات الإلكترونية والرقمية المبتكرة والمطورة، في استجابة لمتطلبات النهضة الرقمية في الإمارة.

وتعتزم الجهات والدوائر الحكومية المحلية المشاركة في الحدث، إطلاق أكثر من 13 تطبيقاً ذكياً، و6 مواقع إلكترونية جديدة ومحدثة، والعديد من الخدمات التي تطرح للمرة الأولى أو التي شهدت تطويرات جذرية، ما يعكس استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تحفيز الابتكار والإبداع، لتعزيز دور الإمارة منصة للأفكار والابتكارات الجديدة في مختلف القطاعات. وتنسجم التطبيقات والخدمات الجديدة مع شعار «التاريخ والاتصال»، الذي يرفعه جناح الشارقة المشارك في «جيتكس 2017»، إذ تهدف إلى البناء على ما تتمتع به الدوائر المحلية من مكانة وسمعة، لتعزيز جهود التواصل مع المتعاملين أينما كانوا، وتسهيل أعمالهم وإجراءاتهم والانطلاق بها إلى آفاق أرحب.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة «تأتي مشاركة الشارقة بالمعرض للتعريف بأحدث التوجهات التقنية التي تتبناها المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة في الإمارة على نطاق واسع، وأيضاً للاطلاع على أنجح التجارب الحكومية للمشاركين في المعرض في هذا المجال، وهو ما يؤكد مساعي الإمارة الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دمج التقنية الحديثة في مختلف نواحي الحياة».

وأضاف «تشكل التطبيقات والخدمات والمواقع الجديدة التي ستكشف عنها دوائرنا المحلية خلال أيام المعرض رسالة واضحة حول الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الحكومي في الشارقة، والرغبة الحقيقية لدى جميع الدوائر في المضي قدماً في تقديم أرقى الخدمات وأحدثها لجميع القاطنين، بما يدعم نهضتنا الرقمية ويحفزها».

واختتم الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، قائلاً «ما زلنا في اليوم الأول من المعرض، ونتوقع إقبالاً كبيراً على الجناح والترحيب بأعداد كبيرة من الزوار حتى نهاية الأسبوع، وسنتعاون مع شركائنا الحكوميين لضمان أن تكون تجربة الزوار للجناح تفاعلية وفريدة للغاية».

وتعتزم الدوائر والجهات الحكومية في الشارقة البدء في الكشف عن جديدها اعتباراً من الغد، ثاني أيام «جيتكس 2017»، حيث تكشف أكاديمية العلوم الشرطية عن موقعها الإلكتروني الجديد، كما تطرح هيئة الإنماء التجاري والسياحي تطبيقاً ذكياً يتيح تجربة الملابس الإماراتية التراثية بتقنية الواقع الافتراضي. وتطرح دائرة التخطيط والمساحة تطبيق «تحديد الرصيف»، وتكشف جامعة الشارقة عن برنامج تطوعي لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إطلاقها بوابة إلكترونية وتطبيقاً ذكياً للخريجين، أما دائرة شؤون الضواحي والقرى، فتطلق التطبيق الذكي الخاص بها لأول مرة، وتطلق هيئة كهرباء ومياه الشارقة تطبيقها المطور الذي نال العديد من التحسينات والإضافات والخدمات الجديدة.

وتطلق المدينة الجامعية موقعها الإلكتروني الجديد، وتطرح دائرة الشؤون الإسلامية تطبيق مفتش المساجد الذكي، أما إدارة مراكز التنمية الأسرية فتكشف عن موقعها الإلكتروني الجديد بالكامل، فيما تطلق دائرة التخطيط والمساحة تطبيقاً ذكياً يتيح تجديد الخارطة وإصدار بيان التخطيط العمراني ذاتياً من قبل المستخدم. ويشهد اليوم الختامي للمعرض إطلاق مجلس الشارقة للتخطيط العمراني تطبيق «الرمز البريدي» في حين تكشف دائرة التخطيط والمساحة عن «نظام المزايدات».