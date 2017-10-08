أبوظبي (الاتحاد)

تكشف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في الدورة الـ37 لمعرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2017»، النقاب عن إنجازين جديدين ستعرضهما خلال الأسبوع هما جهاز قراءة البصمة اللاتلامسي ومشروع «بياناتي تتبعني».

ويتيح جهاز قراءة البصمة لاتلامسيّا للهيئة قراءة بصمات الأصابع من دون الحاجة إلى مسحها عبر الأجهزة التقليدية لالتقاط البصمات، ما يوفّر لمراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة وسيلة حديثة ومتطوّرة وأكثر سهولة وسرعة للتأكّد من أن مقدم طلب إصدار بطاقة الهويّة لأول مرة غير مسجّل مسبقاّ في نظام السجلّ السكاني. فيما تسمح مبادرة «بياناتي تتبعني» لصاحب بطاقة الهوية التي يتمّ تسجيلها في المبادرة بتوفير بياناته الشخصية في مختلف القطاعات (الصحة، والتعليم، وغيرها)، ولدى مقدمي الخدمات، وبما يمكّن مزود الخدمة من استخدام بيانات المتعامل المخزنة في نظام السجل السكاني بناء على اتفاقية بين الطرفين.

وتعرض الهيئة إلى جانب إنجازيها الأحدث برنامج قارئ بطاقة الهويّة المبتكر، وبرنامج قراءة بيانات البطاقة بالهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية عبر تقنية الاتصال اللاتلامسي قريب المدى (NFC). ويمكّن البرنامج جميع مقدمي الخدمات من التعامل مع بطاقة الهوية عبر الأجهزة الذكية وعلى جميع المنصات (أبل، أندرويد، بلاكبيري، ويندوز).

وأكّد الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسيّة أن الهيئة مستمرة في تطوير مبادرات تقنية متميّزة تدعم تطبيقات بطاقة الهوية ومميزاتها لإلكترونية بما يسهم في تسهيل إنجاز خدمات المتعاملين والارتقاء بمستواها.