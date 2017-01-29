السودان يأسف لتزامن الحظر مع رفع العقوبات

الخرطوم (رويترز)

قالت وزارة الخارجية السودانية أمس، إن السودان يأسف لتضمين المواطنين السودانيين في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تزامناً مع «خطوة تاريخية» اتخذت قبل أسابيع لرفع العقوبات الأميركية عنه لتعاونه في مكافحة الإرهاب. وقالت وزارة الخارجية السودانية في وقت سابق إن قرار رفع العقوبات تم بموافقة ترامب.

وقال بيان وزارة الخارجية أمس «إنه لمن المؤسف حقاً أن جاء القرار متزامناً مع إنجاز البلدين لخطوة تاريخية مهمة برفع العقوبات الاقتصادية، والتجارية عن السودان، وشروع المؤسسات الاقتصادية، والمالية، ورجال المال والأعمال في البلدين في التواصل وفِي تطوير مشروعاتهم الاستثمارية، والتجارية بغية توظيف ما يتمتع بِه البلدان من موارد، وإمكانات طبيعية وبشرية واقتصادية هائلة لصالح شعبي البلدين».