«مواصفات» تستعرض 4 مبادرات ابتكارية وذكية لإسعاد المتعاملين

دبي (الاتحاد)

تستعرض هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2017»، 4 مبادرات ابتكارية وذكية، نفذتها الهيئة بهدف إسعاد المتعاملين، من خلال تسهيل حصولهم على خدمات «مواصفات»، بالصورة التي تنسجم مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع مؤشرات جودة الحياة في الدولة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وقال عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ستقدم مشاركة الهيئة هذا العام حزمة من الابتكارات الخلاقة التي تسهل الإجراءات والخدمات، وتختصر الوقت، وتراعي مستجدات التكنولوجيا، تنطلق بالخدمات إلى أبعاد ذكية وابتكارية، وإتاحتها للعملاء من القطاعين الحكومي والخاص، في مسعى إلى مواكبة التطور التقني الهائل الذي تشهده الدولة».

وأوضح أن الهيئة وفي إطار سعيها إلى التميز في تقديم الخدمة الحكومية، ستقدم للجمهور من الجهات الحكومية والخاصة، المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركبات المستعملة المستوردة، والتي تتضمن كافة المركبات التي يتم استيرادها إلى الدولة بغرض تسجيلها واستخدامها داخل الدولة، بهدف حماية المستهلك من منتجات غير مستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسة، وتقليل الحوادث المرورية الناتجة عن ذلك، وكذا المساهمة في تقليل الخسائر المالية، وتخفيض التأثيرات البيئية السلبية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال منع استيراد منتجات غير مناسبة للاستخدام في الدولة.

وستعلن «مواصفات» كذلك عن الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة، الذي يستخدم أحدث التقنيات الحديثة ويتوافق مع جميع متصفحات الإنترنت، وسيخدم قطاع الأعمال والأفراد، كما سنستعرض الخدمات الرئيسة التي يحتوي عليها، وهي خمس خدمات ذات أولوية، إضافة إلى 27 خدمة إضافية للتقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني، الذي يشهد زيارات يومية تقدر بنحو 15000 زيارة.