نمو الطلب العالمي على السفر الجوي وسط تباطؤ الاتجاه الصعودي

جنيف (الاتحاد)

حقق الطلب على السفر الجوي ارتفاعاً خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 7.2% قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي الوقت ذاته، تباطأ الاتجاه التصاعدي في حركة النقل المعدلة موسمياً قياساً بالمستوى المسجل خلال نهاية عام 2016، بحسب بيان أصدره أمس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).

وسجلت القدرة الاستيعابية خلال شهر أغسطس ارتفاعاً بنسبة 6.3%، في حين شهد عامل الحمول زيادةً بنسبة 0.7 نقطة مئوية ليسجل 84.5%، أي بانخفاض طفيف عن الرقم القياسي الخاص بهذا الشهر والمسجل خلال عام 2015.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط فقد سجلت حركة النقل خلال شهر أغسطس نمواً بنسبة 5.5%، أي أقل بكثير من معدل الخمس سنوات البالغ 11.1%. وتأثر خط الشرق الأوسط-أمريكا الشمالية بشكل خاص بعدد من العوامل المختلفة، بما في ذلك الحظر الذي فرض على نقل الأجهزة الإلكترونية الشخصية الكبيرة، إلى جانب التأثيرات السلبية واسعة النطاق لحظر السفر المقترح إلى الولايات المتحدة. وكان التباطؤ الذي تشهده حركة نقل المسافرين بين منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية قد بدأ فعلياً منذ بداية عام 2017، جنباً إلى جنب مع انخفاض وتيرة نمو الخدمات المستمرة التي تقدمها كبريات شركات الطيران في المنطقة. وارتفعت القدرة الاستيعابية بنسبة 5.1%، في حين ارتفع عامل الحمولة بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليسجل 81.4%.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد: «بعد موسم حركة النقل الصيفية القوية في نصف الكرة الشمالي، يتجه عام 2017 ليكون عاماً آخر من الأعوام التي شهدت نمواً لحركة المسافرين. ومع ذلك، تشهد بعض عوامل الطلب الهامة تباطؤاً ملحوظاً، وبشكل خاص الأسعار المنخفضة. ومع اقترابنا من نهاية العام، مازلنا نتوقع استمرار النمو ولكن بوتيرة أكثر بطئاً».