16% نمو قطاع الإنارة الذكية خليجياً

دبي (الاتحاد)

أكد منظمو الدورة الجديدة لمعرض «الإضاءة في الشرق الأوسط» في ميسي فرانكفورت، على نمو حلول الإنارة الذكية بشكل ملحوظ في المنطقة وخاصة دول الخليج. وأشارت الدراسات والأبحاث، إلى تزايد الطلب على حلول الإنارة الموفرة للطاقة في الخليج وهو ما يعزز النمو في سوق الإنارة الذكية (إل إي دي)‬، ‬حيث ‬من ‬المرجح ‬أن ‬تهيمن ‬الإنارة ‬المستدامة ‬طويلة ‬الأمد ‬على ‬القطاع ‬المعماري ‬والإنارة ‬العامة ‬في ‬المنطقة ‬خلال ‬السنوات ‬القادمة.

وتفيد شركة فروست آند سوليفان للأبحاث التحليلية أن صناعة الإضاءة العالمية تمر بنقطة تحول حاسمة، حيث تؤدي التكنولوجيا الجديدة إلى حلول مبتكرة وحلول إضاءة موفرة للطاقة. ومن المتوقع أن تستحوذ حلول الإضاءة التي تعمل بتقنية إل إي دي على ‬‬50% ‬من ‬إجمالي ‬سوق ‬الإضاءة ‬العالمي، ‬الذي ‬يُتوقع ‬أن ‬يسجل ‬معدل ‬نمو ‬سنوي ‬مركب ‬يبلغ ‬5% ‬حتى ‬2020 ‬من ‬القيمة السوقية في ‬2015 ‬البالغة ‬87 ‬مليار ‬دولار.

وتشير التقديرات والأبحاث إلى أن سوق إضاءة‏ «إل إي دي» في ‬دول ‬مجلس ‬التعاون ‬الخليجي ‬الذي ‬شكّل ‬38% ‬من ‬إجمالي ‬سوق ‬الإضاءة ‬في ‬2015، ‬من ‬المتوقع ‬أن ‬يبلغ ‬معدل ‬النمو ‬السنوي ‬المركب ‬16-17% ‬ويتجاوز ‬50% ‬من ‬إجمالي ‬السوق ‬بحلول ‬2020.

وستكون حلول الإضاءة الذكية والخطط المستقبلية، هي الشعار الرئيسي في معرض الإضاءة في الشرق الأوسط 2017، أكبر معرض تجاري مخصص لتصميم وتقنية الإضاءة بالمنطقة، حيث من المقرر إقامة الدورة الـ12 لمعرض الأيام الثلاثة في دبي ويتوقع مشاركة أهم شركات حلول الإنارة الذين يقومون بعرض أحدث منتجاتهم في سوق يشهد نقلة جذرية في تطبيق التقنيات الحديثة.