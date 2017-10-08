%536 معدل تضخم فنزويلا في 9 أشهر

كراكاس (رويترز)

قالت الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، إن التضخم في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية بلغ 536.2 % في الأشهر التسعة حتى سبتمبر الماضي، لأسباب كان أبرزها الانخفاض السريع في قيمة العملة المحلية بالسوق السوداء.

وتوقفت الحكومة عن نشر بيانات الأسعار قبل أكثر من عام، لكن الكونجرس ينشر بياناته منذ يناير الماضي وهي قريبة من تقديرات خبراء الاقتصاد.

ويوم الجمعة بلغ سعر الدولار 27 ألف بوليفار فنزويلي في السوق السوداء مقارنة مع 22 ألفاً عندما تولى الرئيس الحالي نيكولاس مادورو السلطة في أبريل 2013 ومع 18 ألفا و500 في بداية سبتمبر هذا العام. وارتفعت الأسعار في فنزويلا، التي تعاني منذ فترة طويلة من واحد من أعلى مستويات التضخم في العالم، 180.9 % في 2015 و274 % في 2016 بحسب البيانات الرسمية وإن كان الكثير من خبراء الاقتصاد يعتقدون أن البيانات الحقيقية أسوأ من ذلك.