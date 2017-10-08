«ايرباص» تمر بـ «فترة مضطربة» بسبب تحقيقات في شبهات فساد

باريس (د ب أ)

حذر توم اندرز، رئيس شركة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، من «فترة مضطربة» بسبب التحقيقات الراهنة في شبهات فساد.

وجاء في خطاب بعثه اندرز للعاملين بالشركة ونشرته مجلة «ميديابار» الإلكترونية الفرنسية أمس، أنه من غير المستبعد أن تكون هناك عواقب خطيرة مترتبة على هذه التحقيقات، مضيفا أن مجلس الإدارة يقف وراءه في هذا الموضوع.

يذكر أن هيئة مكافحة الفساد البريطانية تحقق منذ العام الماضي في اشتباهات بالاحتيال والرشوة والفساد في صفقات لقطاع الطيران المدني في «ايرباص»، وحسب البيانات الصادرة في أغسطس 2016، فإن هذه الاتهامات تتعلق بمخالفات لمستشارين تابعين «لطرف ثالث». كما تجري نيابة الأموال في فرنسا تحقيقا في هذا الموضوع.

وكانت «ايرباص» هي التي أبلغت بنفسها عن هذه الأمور اللافتة للنظر، وهو ما وصفه اندرز في خطابه إلى العاملين بأنه كان قرارا صائبا «كان هذا هو طريقة التصرف الوحيدة التي تتناسب مع قيمنا ومعاييرنا الأخلاقية ومسؤوليتنا القانونية».

كما يشار إلى وجود تحقيقات منذ مدة أطول بشأن دفع رشاوى في صفقة بيع «ايرباص» طائرات طراز يوروفايتر إلى النمسا، وقال متحدث باسم الشركة إن كل التحقيقات التي تمت سواء عن طريق «ايرباص» أو عن طريق السلطات النمساوية أو الألمانية، لم تصل إلى أدلة تفيد بدفع رشاوى في صفقة بيع طائرات يوروفايتر إلى النمسا.

ويجري الادعاء العام الألماني في ميونيخ تحقيقات منذ 2012 بشأن مدفوعات إلى شركات في بريطانيا، وذكرت مجلة «دير شبيجل» أن الادعاء العام الألماني يعتزم رفع دعوى بناء على هذه التحقيقات، لكن الادعاء رفض، يوم الجمعة، الإدلاء بتصريحات لوكالة الأنباء الألمانية حول هذا الموضوع.