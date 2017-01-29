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مقتل 24 مسلحاً بقصف جوي في أفغانستان
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

هلمند، أفغانستان (د ب أ)

نجحت ضربات للجيش الوطني الأفغاني في القضاء على 24 مسلحاً حسبما أعلنت السلطات أمس. فقد قتل 14 مسلحاً على الأقل في قصف جوي، نفذه سلاح الجو الأفغاني في إقليم هلمند جنوب البلاد. وذكر مسؤولون في الحكومة المحلية للولاية أن القصف الجوي جرى في منطقة نادي علي بالإقليم. وقال مكتب الحكومة في بيان أمس، إنه تم استهداف المسلحين في منطقة تقع بين قرييتي هزارجان ونور محمد خان. وأكد البيان إصابة أربعة مسلحين، وتدمير عتاد عسكري وأسلحة. ويأتي القصف في إطار عمليات تقوم بها قوات الأمن الأفغانية في جميع أنحاء البلاد ضد الجماعات المسلحة، بما في ذلك طالبان وداعش.

إلى ذلك، قتل عشرة مسلحين من تنظيمي «داعش» وجماعة «عسكر الإسلام» في عمليات منفصلة، بإقليم ننجارهار شرق البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وقالت قيادة شرطة الإقليم في بيان، إن اثنين على الأقل من الموالين لداعش وخمسة من جماعة «عسكر الإسلام»، قتلوا في هجوم بطائرة أميركية من دون طيار في منطقة «أشين» بالإقليم أمس الأول. وذكر البيان أن قائداً من الجماعة، يدعى «قاضي شاهد»، من بين القتلى.

وقتل ثلاثة على الأقل من عناصر داعش، خلال اشتباك مع قوات الأمن في منطقة «هاسكا مينا»، طبقاً للبيان، مضيفاً أن الاشتباك وقع بعد أن نصبت عناصر داعش كمينا ضد القوات الأفغانية في منطقة غالاني.

     
 

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