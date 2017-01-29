كوريا الشمالية تستأنف تشغيل مفاعل للبلوتونيوم

واشنطن (رويترز)

قالت مؤسسة بحثية أميركية، إن صورا جديدة التقطها قمر صناعي تجاري تشير إلى أن كوريا الشمالية استأنفت تشغيل مفاعل لإنتاج البلوتونيوم بالموقع النووي الرئيسي فيها لخدمة برنامجها للأسلحة النووية. وقالت مؤسسة مشروع (38 نورث) لمراقبة كوريا الشمالية ومقرها واشنطن، إن تحليلات سابقة تعود لتاريخ 18 يناير تظهر إشارات إلى أن كوريا الشمالية تستعد لإعادة تشغيل المفاعل في يونجبيون بتفريغ قضبان الوقود المستنفد لإعادة معالجته لإنتاج بلوتونيوم إضافي من أجل مخزونها من الأسلحة النووية. وأضافت في تقرير «توضح صور التقطت في 22 يناير عمود ماء (على الأرجح دافئ) منشأه مخرج مياه التبريد في المفاعل مما يشير إلى أن المفاعل على الأرجح يعمل.

وقالت المؤسسة، إنه يصعب تقدير مستوى الطاقة في المفاعل «غير أنه قد يكون كبيراً». وكان تقرير للمؤسسة قال الأسبوع الماضي، إن العمليات في المفاعل كانت معلقة منذ أواخر عام 2015.