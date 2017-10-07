شكري: الرباعي العربي متمسك بمطالبه

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، تمسك الرباعي العربي بمطالبه، الهادفة إلى إثناء الدوحة عن نهجها الحالي الداعم للجماعات الإرهابية، على نحو يعبث بأمن واستقرار الشعوب العربية، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي على السواء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده شكري أمس، خلال زيارته الحالية العاصمة الفرنسية باريس، مع جان ايف لو دريان وزير خارجية فرنسا، والذي تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، وعدداً من الملفات الإقليمية التي تهم البلدين.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، بأن مباحثات الوزيرين تطرقت إلى مختلف العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والتي تعد نموذجاً للعلاقات التاريخية المتميزة التي تتسم بتشعب مجالات التعاون، حيث عبّر وزير الخارجية عن اهتمام مصر بإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الوزير الفرنسي استفسر خلال اللقاء عن مستجدات أزمة قطر، حيث أكد شكري تمسك الرباعي العربي بمطالبه الهادفة إلى إثناء الدوحة عن نهجها الحالي الداعم للجماعات الإرهابية، على نحو يعبث بأمن واستقرار الشعوب العربية، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي على السواء.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية فرنسا عن تطلع بلاده للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس، مشيراً إلى أهمية الإعداد الجيد للزيارة من جانب وزارتي خارجية البلدين، لضمان النجاح في أن تؤدي إلى نقلة نوعية في مستوي التعاون بين البلدين، والتنسيق بشأن العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.