تنفيذ قرار ترامب بمنع دخول رعايا 7 دول إسلامية إلى أميركا

واشنطن (وكالات)

دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع استقبال رعايا 7 دول إسلامية حيز التنفيذ أمس، وبموجب القرار ستمنع السلطات الأميركية لمدة ثلاثة أشهر دخول رعايا العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وقالت جيليان كريستنسن المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية: إن الأمر التنفيذي سيشمل حاملي ما يسمى بالبطاقة الخضراء التي تسمح لهم بالإقامة الدائمة بشكل شرعي.

وبدأت شركات طيران عالمية برفض نقل المسافرين من الدول المشمولة بالقرار، ومُنعت أسرة عراقية من السفر إلى نيويورك، وأفادت وكالات سفر في طهران أمس أن شركات الطيران الأجنبية تحظر على الإيرانيين التوجه إلى الولايات المتحدة بعد تلقيها أوامر بعدم بيع تذاكر للسفر إلى الولايات المتحدة أو السماح للإيرانيين الذين لديهم تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة بركوب الطائرات المتجهة إلى أميركا، وفي المقابل قررت إيران تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الأميركيين كما أعلنت وزارة الخارجية.

وأعلن ترامب فرض قيود على المهاجرين واللاجئين مستهدفا بعض الدول المسلمة ومثيرا قلق الأمم المتحدة التي طلبت أمس من الولايات المتحدة الحفاظ على تقاليدها في استقبال اللاجئين. فيما دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس أوروبا إلى الرد بـ«حزم» على ترامب.

ونشر البيت الأبيض أمس الأول مرسوما بعنوان «حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب»، وقال ترامب «إنها تدابير مراقبة جديدة لإبقاء (الإرهابيين الإسلاميين) خارج الولايات المتحدة»، وقال «لا نريدهم هنا ونريد التأكد بأننا لا نسمح بدخول التهديدات نفسها التي يحاربها جنودنا في الخارج.. لن ننسى أبدا اعتداءات 11 سبتمبر 2001» التي نفذها تنظيم القاعدة.