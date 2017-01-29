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العاصفة «بيرلا» تقتل رضيعة سورية في لبنان

ثلوج وصقيع وإغلاق المدارس والجامعات في بلاد الشام
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

عواصم (وكالات)

تسبب المنخفض الجوي القطبي الذي يضرب شرقي البحر المتوسط وشمال الجزيرة العربية، أمس، في تدن كبير بدرجات الحرارة في بلاد الشام «لبنان والأردن وفلسطين وسوريا» مع هطول متباين للثلوج.

وأدت العاصفة «بيرلا»، التي تضرب لبنان منذ ثلاثة أيام، إلى وفاة رضيعة سورية تبلغ من العمر 5 أشهر، إثر سقوط شجرة عملاقة على مستودع تقطنه عائلتها اللاجئة شمالي البلاد.

وتدنت درجات الحرارة في العاصمة بيروت ليلاً إلى ما دون 6 درجات، في حين وصلت الحرارة إلى 12 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.

وتعطلت حركة السير في معظم الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج، وعلق عشرات السائقين في سياراتهم لساعات، مناشدين القوى الأمنية التدخل لإنقاذهم. وأعلنت معظم المرافق البحرية والمرافئ في لبنان، وقف العمل الكلي بسبب الأمواج العاتية التي وصل ارتفاعها إلى 8 أمتار.

وأعلنت وزارة التربية وإدارة الجامعة اللبنانية إغلاق المدارس والمهنيات والجامعات أمام الطلاب، أمس، بسبب اشتداد العاصفة وتدني درجات الحرارة. ... المزيد
     
 

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