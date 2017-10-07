اعتقال 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالجزائر

الجزائر (د ب أ)

اعتقلت قوة تابعة للجيش الجزائري، أمس الأول، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة، شرقي الجزائر، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الوطني أمس الجمعة.

وكانت قوات تابعة للجيش، اعتقلت 4 عناصر لدعم الجماعات الإرهابية بولايات سكيكدة والشلف وباتنة، الأربعاء الماضي. وأظهرت أرقام لوزارة الدفاع، اعتقال 126 شخصاً بتهمة دعم الجماعات الإرهابية في الجزائر، خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر الماضيين. إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن إرهابياً سلم نفسه، للسلطات العسكرية بولاية تمنراست جنوب البلاد. وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الرجل التحق بالجماعات الإرهابية عام 2014. كما أشارت إلى أن الإرهابي كان بحوزته قاذف صاروخي من نوع «ار بي جي -7»، و4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و4 قذائف صاروخية، وكمية معتبرة من الذخيرة.