مجلس الأمن يدين أنشطة تهريب المهاجرين في ليبيا

نيويورك (وكالات)

أدان مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية، أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر «في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقاً منها». جاءت هذه الإدانة في القرار الدولي رقم (2380) الذي صوت عليه جميع أعضاء المجلس، حيث اعتبروا هذه الأعمال «تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر».

وجدد مجلس الأمن في قراره الصادر أمس دعوته للدول الأعضاء إلى التعاون مع حكومة الوفاق الوطني وفيما بينها لمساعدة ليبيا في بناء القدرات اللازمة لتأمين حدودها ومنع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وحث القرار الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تعمل مراكبها وطائراتها قبالة الساحل الليبي على التحلي باليقظة إزاء أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وأوضح بيان مجلس الأمن الدولي على أن الغرض من القرار تفكيك التنظيمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومنع وقوع خسائر في الأرواح، وليس تقويض حقوق الإنسان للأفراد، أو منعهم من التماس الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.