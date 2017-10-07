الجيش يطيح 3 إرهابيين وسط سيناء

القاهرة (وكالات)

أعلن الجيش المصري اعتقال 3 إرهابيين في سيناء. وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط 3 تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء. وكشف في بيان ضبط سيارة ملاكي مخبأ بها كمية من مادة الكوكايين المخدر بنفق الشهيد أحمد حمدي. وتابع أن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.

من جانب آخر، يواصل قطاع مصلحة السجون المصرية، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم «427/‏2017» الصادر بشأن العفو عن بقية مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 632 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 85 نزيلاً إفراجاً شرطياً. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.