«قدوة 2017» 900 شخصية ترسم ملامح تعليم المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم الدورة الثانية من منتدى المعلمين الدولي، «قدوة 2017»، الذي يستمر حتى 8 أكتوبر في قصر الإمارات، أبوظبي.

ويفتتح فعاليات اليوم الأول من المنتدى، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، حيث يلقي كلمة أمام جمهور يضم أكثر من 900 من المعلمين والخبراء ورواد الأعمال من أكثر من 80 بلداً. ومن المتحدثين الرئيسيين في اليوم الأول، معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والذي يسلط الضوء على أهمية تمكين المعلمين كجزء من استراتيجية الإمارات لتطوير المنظومة التعليمية.ويركز المنتدى على «التعليم من أجل المستقبل»، ويناقش المشاركون أبرز القضايا التي تشغل المعلمين حول العالم، وتم تصميم جلسات المنتدى المنعقدة على مدار يومين بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والعالميين وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم في الإمارات ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومجلس الشارقة للتعليم ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى مؤسسات عالمية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومؤسسة فاركي. أما شركاء المعرفة فهم: مؤسسة Teach for All (تيتش فور أول) وغوغل للمعرفة ومؤسسة إدراك التابعة لمؤسسة الملكة رانية للتعليم والتنمية وماكنزي آند كومباني ومايكروسوفت وآرك سكيلز (Arc Skills).

اسأل- شارك- تقدّم

وتنقسم الجلسات الممتدة حتى الساعة الخامسة بعد الظهر إلى ثلاثة محاور رئيسية حيث يضم محور «اسأل»، جلسات حوار مع المعلمين بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتطرح قضايا التعليم الذاتي ومهارات القرن الحادي والعشرين، ودور أولياء الأمور كشركاء في التعليم.