«العميد» يكتفي بالتعادل مع «الإعصار»

وليد فاروق(حتا)

تعادل النصر مع حتا سلبياً، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي، وظل ملعب «الإعصار الحتاوي» عنيدا أمام العميد، حيث لم ينجح النصر في فرق تفوقه على هذا الملعب منذ الموسم الماضي، عندما خسر عليه في الدور الثاني لدوري الخليج العربي.

ورغم أن «العميد» خاض معظم أوقات اللقاء، وتحديدا أكثر من 75 دقيقة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد جاسم يعقوب في الدقيقة 15، إلا أن هذا النقص العددي لم يؤثر إطلاقا على التفوق النصراوي، معظم أوقات اللقاء، لكن دون ترجمة لذلك إلى أهداف، في الوقت الذي ظهر حارس المرمى محمد يوسف بمستوى عال في أول ظهور له وتصدى لركلة جزاء مبكرة.

وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يتعرض فيها النصر لطرد أحد لاعبيه خلال أحداث الشوط الأول، حيث حدث ذلك أمام الجزيرة في الجولة الثالثة للدوري بطرد فواز عوانه في الدقيقة 29.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 4 نقاط، في حين رفع حتا رصيده إلى نقطتين محققا تعادله الثاني على التوالي.