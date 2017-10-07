«لمسة السامبا» ترجح كفة الوصل أمام «الصقور»

سامي عبدالعظيم(رأس الخيمة)

قفز الوصل إلى صدارة المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي، بعد فوزه أمس على مضيفه فريق الإمارات، برباعية نظيفة ضمن الجولة الثانية بحضور 1375 مشجعاً، سجل الثلاثي البرازيلي أهداف المباراة، حيث أحرز كايو كانيدو هدفين في الدقيقتين 14 و65 وفابيو دي ليما في الدقيقة 46 ورونالدو مينديز في الدقيقة 84، علماً بأن الأخير أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 52، ليرفع الوصل رصيده إلى 6 نقاط، في حين تجمد رصيد «الصقور» عند ثلاث نقاط.

بدأت المباراة سريعة في ظل الرغبة المشتركة في الضغط على المرميين، مع أفضلية واضحة للاعبي الوصل بسبب القدرات الهجومية المميزة للثلاثي كايو كانيدو وفابيو دي ليما ورونالدو مينديز، في حين بدا واضحاً التكتيك الدفاعي لأصحاب الأرض بمحاولة التصدي لكل المحاولات الهجومية، وسد المنافذ إلى المرمى، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق أحمد مال الله وعبدالغني معاوي وسبيستيان ليتو.

وحاول ليما التوغل من الجهة اليمنى لكن الكرة طالت إلى الحارس أحمد الشاجي بعد 6 دقائق من صافرة البداية، ثم محاولة ثانية من كايو كانيدو وصلت سهلة إلى أحضان الحارس في الدقيقة 10، قبل أن ينجح كايو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13.

وتحرر لاعبو «الصقور» من الحذر التكتيكي وهاجموا مرمى الوصل، عن طريق المغربي عبدالغني معاوي وأحمد مال الله والأرجنتيني سبيستيان، لكن المحاولات لم تشكل الخطورة المطلوبة على مرمى الحارس سلطان المنذري.

ومع مرور الوقت زادت خطورة المحاولات الهجومية من لاعبي الإمارات خصوصاً الأرجنتيني سيبستيان ليتو الذي أهدر فرصتين لفريقه، ليعلن الحكم أحمد سالم عن صافرة نهاية الشوط بهدف نظيف للوصل.

وانتظر اللاعب البرازيلي فابيو دي ليما دقيقة واحدة بعد الاستراحة لتعزيز أفضلية فريقه أمام «الصقور» بالهدف الثاني وسط غفلة من المدافعين في الدقيقة 46.

وكاد مواطنه رونالدو مينديز يوسع الفارق بالهدف الثالث من ركلة جزاء، لكن أحمد الشاجي تصدى للكرة ببراعة على دفعتين في الدقيقة 52.

ونجح الوصل في تسجيل الهدف الثالث عن طريق البرازيلي كايو كانيدو بعد خطأ كبير من مدافعي «الصقور» في الدقيقة 65. وظهر المنذري ببراعة هائلة لإنقاذ مرمى فريقه من هدف محقق إثر تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء من اللاعب أحمد الشامسي في الدقيقة 67. ولم يفوت رونالدو مينديز فرصة تعويض ركلة الجزاء المهدرة بالهدف الرابع في الدقيقة 85، بعد محاولة هجومية منسقة أمام المرمى، لينتهي اللقاء برباعية نظيفة للوصل.