باكستان تنفي مزاعم أميركية بدعمها متشددين

واشنطن (رويترز)

وصف وزير خارجية باكستان تصريحات أدلى بها مسؤولون ومشرعون أميركيون كبار شككت في عزم إسلام آباد على محاربة التشدد بأنها «مزاعم فارغة»، وذلك أثناء زيارته لواشنطن. وبينما يوجه مسؤولون أميركيون منذ فترة طويلة انتقادات للدور الذي تلعبه باكستان في أفغانستان تحدث مسؤولون كبار بشكل أكثر وضوحاً في الأيام الأخيرة عن دعم إسلام آباد المزعوم لجماعات متشددة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إن الولايات المتحدة «ستحاول مرة أخرى» العمل مع باكستان في أفغانستان قبل أن يقرر الرئيس دونالد ترامب «أي تحركات ضرورية» لتغيير المسلك الباكستاني.

وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد قال في جلسة أخرى للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي، إنه يعتقد أن المخابرات الباكستانية لديها صلات بجماعات متشددة.

وقال وزير خارجية باكستان خواجة آصف لمجموعة من الصحفيين «إذا كنتم تريدون منا ملاحقتهم فسنقوم بذلك وإذا كنتم تريدون منا اتخاذ تحرك ضدهم.. أي تحرك تقترحونه فسنقوم بذلك.. لكن هذه المزاعم الفارغة غير مقبولة».