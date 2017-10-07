ترامب سيعلن «سحب الإقرار» بالاتفاق النووي الإيراني

واشنطن (أ ف ب)
ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال أمس الأول: «إن طهران لم تحترم «روح» الاتفاق النووي»، سيعلن «سحب الإقرار» بهذا الاتفاق، ما يعيد الكرة إلى ملعب الكونجرس، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على إيران.
ويلزم القانون الرئيس الأميركي على أن يشهد أمام الكونجرس كل تسعين يوماً ما إذا كانت إيران تلتزم بنص الاتفاق، وما إذا كانت إزالة العقوبات عنها تخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة. وقالت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن أربع شخصيات في محيط الرئيس: «إن ترامب سيؤكد أن الاتفاق لا يخدم مصلحة الولايات المتحدة».
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وفي حال «سحب الإقرار» بالاتفاق، يمهل القانون الكونجرس ستين يوماً للبت في مسألة إعادة فرض عقوبات.
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