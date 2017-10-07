الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية تفوز بجائزة نوبل للسلام

أبوظبي، الاتحاد، جينيف (وكالات)

أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بفوز «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية» بجائزة نوبل للسلام لعام 2017 أمس.

وقال معاليه: «شهدنا في السابق العديد من الحالات، والتي جانب اختيار لجنة نوبل الصواب، رسل السلام الذين أثبتوا عبر الممارسة أنهم حاملو خطاب حقد وكراهية».

وأكد في تغريدة على صفحته على موقع «تويتر» أن اختيار الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية لنوبل للسلام جنّب الجائزة التسيّيس الذي تمناه البعض عبر تفضيلهم للاتفاق النووي الإيراني.

وقد منحت لجنة نوبل النرويجية جائزة نوبل للسلام لعام 2017 إلى «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية» (آيكان)، وهي تحالف منظمات غير معروف على نطاق واسع، يسعى لحظر دولي للأسلحة النووية. وحذرت الحملة من تزايد مخاطر نشوب حرب نووية وانتشار الأسلحة النووية.