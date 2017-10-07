«أستانا 7» تبحث ملف المعتقلين والأسرى في سوريا

عواصم (وكالات)

كشف وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمنوف، أن جولة «أستانا» السابعة بشأن الأزمة السورية، المرتقبة قبل نهاية أكتوبر الحالي، ستبحث مدى فعالية اتفاق مناطق «خفض التوتر» وقضية المعتقلين والأسرى وإزالة الألغام.

وقال عبدالرحمنوف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في أستانا أمس، إن الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، تعتزم البحث بالتفصيل في المفاوضات المقبلة، مدى فعالية عمل مناطق تخفيف التوتر الـ4 المقامة في سوريا.

من جهته، طالب لافروف، بضرورة توحيد مجموعات المعارضة في مفاوضات جنيف، مضيفاً أن أي «شروط مسبقة من شأنها إعاقة تقدم المفاوضات»، في إشارة إلى تمسك المعارضة برحيل الرئيس بشار الأسد مع بدء الفترة الانتقالية. وأشار الوزير الروسي إلى الدور الذي تلعبه السعودية بهدف توحيد المعارضة، موضحاً أنه يجري العمل على ضمان مشاركة فصائل مسلحة مهمة مسلحة، بدأت حواراً مباشراً مع حكومة دمشق، ومستعدة لمحاربة الإرهاب. وأشار الوزير الروسي، إلى الدور الذي تلعبه السعودية بهدف توحيد المعارضة.