«البنتاجون»: البغدادي لا يزال حياً



تاريخ النشر: السبت 07 أكتوبر 2017 واشنطن (وكالات) أكدت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» الليلة قبل الماضية، أن التسجيل الصوتي لزعيم «داعش» الإرهابي، أبو بكر البغدادي، دليل على أن الأخير ما يزال حياً. وقال المتحدث باسم الوزارة، إريك باهون «أجهزة الاستخبارات الأميركية أكدت أنّ الرسالة الصوتية المنسوبة للبغدادي، تبدو أصلية» مضيفاً: «منطقياً، أكد التسجيل أنه كان حياً حتى وقت قريب، أو على الأقل حتى وقت تسجيل صوته». وكان تسجيل صوتي جديد منسوب لزعيم «داعش» تداولته حسابات تابعة للتنظيم المتطرف على الإنترنت، بتاريخ 28 سبتمبر المنصرم، يحث فيه أتباعه على «الصبر والثبات» في سوريا والعراق، في إشارة إلى العمليات العسكرية ضد التنظيم التي ينفذها التحالف الدولي. ولم يتضح تاريخ التسجيل، لكن الرجل المطلوب الأول دولياً أشار في التسجيل إلى تهديدات كوريا الشمالية، لكل من الولايات المتحدة واليابان، ما يعني أن التسجيل حديث. .. و«الحر» ينفي صحة أنباء روسية عن إصابة الجولاني بيروت (وكالات) أكد العقيد أحمد الحمادي، المتحدث باسم الجبهة الشمالية للجيش السوري الحر، عدم إصابة أبو محمد الجولاني زعيم جبهة «النصرة» فرع «القاعدة» في سوريا، بضربات جوية شنتها مؤخراً طائرات السوخوي الروسية بمحافظة إدلب. وأبلغ «العربية.نت»، أمس أن الضربات الجوية كانت استهدفت مقر المحكمة الشرعية الخاصة بالجبهة المتطرفة وجماعة «فتح الشام» الواقعة بمنطقة أبو الضهور شرق إدلب، مشيراً إلى أن الجولاني لا يتواجد في المنطقة ذاتها. كما كشف المتحدث أن الجولاني لم يصب لأنه عادة لا يتواجد في المحكمة الشرعية قيادات الصف الأول وإنما قضاة وشرعيون، ولا نعرف حتى الآن من المستهدف الأساسي والحقيقي من هذه الضربات». وأضاف الحمادي «بالطبع قيادات (هيئة فتح الشام) ليست بهذه السذاجة لكي تجتمع بشكل علني أمام العامة». أشار المتحدث باسم الجبهة الشمالية للجيش الحر إلى أن الضربة الجوية الروسية الأخيرة لأحد مراكز «النصرة»، تعد الأولى، مبيناً أن «كافة الضربات الجوية التي نفذها الطيران الروسي في سوريا منذ اندلاع الأزمة، كانت تستهدف فقط فصائل الجيش الحر والمناطق المدنية.