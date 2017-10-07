إصابة 12 فلسطينياً بمواجهات مع الاحتلال

عبدالرحيم حسين (رام الله)

أصيب 12 فلسطينياً خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة البيرة وبلدة كفر قدوم قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ووفق بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمها نقلوا إصابتين بعيارات معدنية إلى مستشفيات رام الله، إضافة إلى تعامل المتطوعين وضباط الإسعاف مع ما لا يقل عن 10 إصابات في الميدان.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال اعتقلوا فلسطينيين اثنين خلال اقتحام استهدف بالأساس أبنية سكنية في الحي، وأن جيش الاحتلال أطلق العيارات المعدنية والنارية وقنابل الصوت والغاز السام بكثافة، وأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق.

وذكر مصور وكالة فرانس برس أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي وصلت في ناقلات جند ورافقتها طائرة مروحية، حاصرت ظهرا ثلاثة منازل، ثم اقتحمتها وقامت بتفتيشها، لكن لم يعرف سبب الاقتحام.

كما أصيب شاب فلسطيني بجراح خطيرة امس نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل عدد من المستوطنين على طريق رام الله - نابلس، ما أدى إلى نقله للمستشفى.

وقالت مصادر محلية، إن عدداً من المستوطنين قاموا بإلقاء الحجارة بكثافة على السيارة التي كان يقودها «محمود محمد جرارعة 26 عاما» من بلدة عصيرة الشمالية بنابلس، ما أدى إلى إصابته بكسور في الجمجمة.

إلى ذلك، قرر الجيش الإسرائيلي أمس تخفيف إجراءات إغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة للسماح بعبور العمال الفلسطينيين من أصحاب التراخيص خلال فترة عيد العرش (المظلة) اليهودي التي بدأت الأربعاء.

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة 11 يوماً حتى منتصف ليل 14 اكتوبر.