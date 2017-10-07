الإمارات: النجاح الباهر لزيارة سلمان نجاح للعرب

أبوظبي، موسكو (الاتحاد، وكالات)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن «النجاح الباهر لزيارة الملك سلمان إلى روسيا نجاح للعرب، دور السعودية المحوري للصالح المشترك والحراك الإيجابي يحيّد نفوذ دول الجوار في عالمنا».

وأضاف معاليه في تغريدة على (تويتر):

«الدور المعنوي والسياسي للسعودية دولياً يترجم لصالح استرجاع العرب لهيبتهم، ولا يمكن لرهاننا إلا أن يكون عربياً، الملك سلمان يحدد اتجاه البوصلة». وعقد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، جلسة مباحثات مع رئيس وزراء روسيا الاتحادية ديميتري ميدفيديف.

وقال الملك سلمان، «إننا عازمون على الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، وفي هذا الإطار نود الإشادة بالمباحثات المثمرة مع الرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس، والتي تم فيها الاتفاق على تعزيز التعاون بين بلدينا في شتى المجالات».