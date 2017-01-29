السيسي يحذر من مساعي نشر التطرف في مصر

القاهرة (وكالات)

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس من مساعي نشر التطرف وبث الفرقة بين أطياف الشعب المصري والترويج لانطباعات خاطئة. وأكد السيسي أن مصر قادرة على التصدي لمن يحاول خلق فتنة بين أبناء شعبها، وأنها باقية بوحدة أهلها، معرباً عن ثقته الكاملة في أن مصر ستحقق النهضة التنموية التي يتطلع إليها أبناؤها. وأعرب السيسي، في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب المنعقد بمدينة أسوان عن ثقته في قدرة الشعب المصري على التغلب على ما يواجه مصر من تحديات والعمل على رفع شأن الوطن وتحقيق مستقبل أفضل.

وشدد السيسي على حرص الدولة على تحقيق الأمن والاستقرار من أجل الدفع قدماً بجهود التنمية، فضلاً عن توفير المناخ اللازم لتشجيع قطاع السياحة الذي تأثر كثيراً نتيجة الأحداث التي شهدتها السنوات الماضية، وذلك رغم ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية متميزة.

وأكد الرئيس المصري أن بلاده تواجه الكثير من التحديات في كافة القطاعات وان ذلك يتطلب أن تنمو كافة المرافق وبما يتوافق مع الزيادة المطردة في عدد السكان.

وأشار السيسي إلى أن مصر تمر بمرحلة تغيير كبيرة وأن ما تمر به من تغيير سيأخذ وقتا ليس بالكثير.