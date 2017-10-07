دومينيك براين لـ «الاتحاد»: اليمن في حاجة لنموذج مماثل للإمارات

صالح أبوعوذل (عدن)

يرتدي بزة بيضاء اللون يجول ناشط السلام الأسترالي دومينيك براين، في مدينة عدن بكل حرية، زار سجن عدن المركزي لمعرفة حقيقية المزاعم الإعلامية التي بثها إعلام الدوحة، قبل أن تفندها المنظمات الحقوقية بما فيها منظمة صناع السلام العالمية التي يرأسها هو. وقدم براين مبادرة سياسية لحل الأزمة في اليمن.

اليمن مستقر

وقال دومينيك براين رئيس منظمة صناع السلام العالمية، وسؤاله عن كيف يرى الوضع السياسي في اليمن «خلافاً لما يعتقده الآخرون أراه مستقراً، ويعيش المجتمع السياسي في حالة ترقب بين حقبة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، وبدون الدعم والتمويل الدوليين، قام الجنوب والشمال المعزولان جزئياً مع السفارات بإغلاق المطارات في الشمال والحرب الأهلية المستمرة التي لا تزال قائمة على نقاط مختارة على الحدود، لا يمكن أن تبدأ إعادة الإعمار ولا يمكن أن يصل التمويل الدولي حتى الحقبة الجديدة حقبة إيقاف الحرب وتوقيع الاتفاق، ستوقف تمويل المناطق الحالية، إلا أن مصادر الدخل الجديدة المحسنة والوافرة ستبدأ في التدفق بمجرد أن يرى المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي الأمل ويكتسبان الثقة والمصداقية في الخطوات الجديدة التي يجري تنفيذها، وهي بحاجة إلى اتفاق سلام مصادق عليه من أجل التخفيف من حدة الخوف داخل المجتمع الدولي وتمهيد السبيل أمام فصل جديد».

فرص النجاح