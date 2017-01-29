«داعش» يعتقل عشرات عناصر الأمن السابقين في الموصل

بغداد (وكالات)

شن تنظيم «داعش» الإرهابي حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقين في المناطق الواقعة غرب نهر دجلة بمدينة الموصل، بحسب مصدر أمني. وقال العميد يعقوب يوسف الضابط في شرطة نينوى إن «التنظيم طوق منطقتي وادي حجر والمنصور جنوبي الموصل وأجرى عمليات دهم وتفتيش للمنازل السكنية أسفرت عن اعتقال المئات من منتسبي قوى الأمن الداخلي السابقين».

وأوضح يوسف، أن «التنظيم اقتاد المعتقلين إلى جهة مجهولة ورفض إبلاغ أهلهم عن أية معلومة تخص سبب اعتقالهم». وأضاف أن «هدف التنظيم من وراء الاعتقالات، السيطرة على الوضع ومنع حدوث ثورة داخلية ضده، تزعزع أمنه أو تسهل عملية اقتحام القوات المسلحة العراقية للجانب الأيمن من الموصل».

ولفت الضابط العراقي أن «التنظيم لا يزال يطوق المنطقتين ويمنع الدخول أو الخروج منهما لأي سبب كان، فيما يواصل عمليات الدهم والتفتيش للمنازل بحثاً عن المنتسبين السابقين».

واتخذ تنظيم «داعش» منذ فقدان سيطرته على الجانب الأيسر للموصل إجراءات أمنية مشددة في الجانب الآخر تمثلت بإقامة نقاط أمنية في الشوارع وانتشار القناصة على سطوح المباني ومنع تجمعات الشباب، وتنفيذ عمليات تفتيش للدور السكنية بحثا عن أجهزة الهاتف وقطع السلاح.