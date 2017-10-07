مهرجان الثقافة العربية في طاجكستان يوصي بتفعيل الأنشطة مع الإمارات

دوشنبه (الاتحاد)

أوصى مهرجان الثقافة العربية الذي نظمته دار الياسمين في طاجكستان، بحضور نخبة من المثقفين الإماراتيين والطاجيك، بضرورة تدعيم جهود وبرامج الثقافة الدبلوماسية الناعمة بين البلدين، والتنسيق مع هيئة الشارقة للكتاب لاستضافة بعض الأدباء الطاجيك المتخصصين، وأساتذة اللغة العربية، والتعاون مع الجانب الإماراتي في تطوير وتعليم اللغة العربية الإلكترونية.

كما أوصى بطرح مسابقة في الأدب العربي، وإقامة ورش تدريبية وتعليمية في اللغة العربية بمشاركة مؤسسات إماراتية متخصصة في هذا المجال، وإقامة يوم ثقافي للأديب الإماراتي ناصر الظاهري.

من جهته، أعرب الأديب ناصر الظاهري عن فخره واعتزازه بتوصية المهرجان بإقامة يوم ثقافي باسمه، مشيراً إلى أن ذلك يعكس احترام الشعب الطاجيكي الجمّ للثقافة والأدب العربيين، والذي نبادله بالمزيد من التقدير والاهتمام بدعم جهود الجامعة في ذلك.

وكان الظاهري قدم ورقة أثنى فيها على اهتمام جامعة طاجكستان القومية وافتتاحهم قسماً لتعليم اللغة العربية. كما شكر لدار الياسمين التي تنظم هذا الحدث وللمشاركين تعاونهم التطوعي في هذه التجربة الفريدة.كما قدم الكاتب عبد الوهاب عبدول القاضي و رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات العربية المتحدة سابقا، قراءة في «أدب السيرة الذاتية، ووقع عدداً من مطبوعاته للجمهور. وقال الإعلامي عبدالرحمن نقي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للصداقة، إن المهرجان نجح بمبادرته التطوعية الشعبية، وعكس إقبال الإخوة في طاجكستان على الأدب والثقافة العربية.