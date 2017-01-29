الرئاسة السورية تنفي إصابة الأسد بوعكة صحية

دمشق (وكالات)
نفت الرئاسة السورية تعرض الرئيس بشار الأسد لوعكة مفاجئة، إثر أنباء لقيت انتشاراً واسعاً عن إصابته بجلطة أو برصاصة من أحد حراسه، أو بمرض طارئ ما، وأنه طريح الفراش في أحد المستشفيات، وهي أنباء من نوع يصعب التأكد منه. ونفى حساب رسمي باسم «رئاسة الجمهورية العربية السورية» على فيسبوك، قائلاً إن مصدرها «جهات وصحف معروفة الانتماء والتمويل والتوجه» بحسب قوله.
وقالت صفحة الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها «تنفي كلّ هذه الأخبار، جملةً وتفصيلاً، وتؤكد عدم صحّتها على الإطلاق وبأن الأسد بصحّة ممتازة ويمارس مهامه بشكل طبيعي تماماً».
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كما تحدثت مجلة «لو بواه» الفرنسية الأسبوعية، عن «احتمالات جدية بأن يكون الأسد قد اغتيل على يد حارسه الشخصي منذ أسبوع» والحارس هو إيراني اسمه مهدي اليعقوبي، وأطلق النار على الأسد، وربما أرداه قتيلاً.