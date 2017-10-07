111 ‬قارباً ‬تنشد ‬«ناموس 43» في شواطئ دبي اليوم

دبي (الاتحاد)

‬يسدل ‬الستار ‬اليوم ‬على ‬جولات ‬بطولة ‬دبي ‬للقوارب ‬الشراعية ‬المحلية ‬43 ‬قدماً ‬التي ‬يشرف ‬على ‬تنظيمها ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، ‬ضمن ‬روزنامة ‬السباقات ‬البحرية ‬في ‬الموسم ‬الرياضي ‬2017-2018.

وتشهد‎ ‬شواطئ ‬دبي ‬بداية ‬من ‬الساعة ‬الثانية ‬من ‬بعد ‬ظهر ‬اليوم ‬انطلاق ‬السباق، بمشاركة ‬111 ‬قارباً، ‬‬تتنافس ‬اليوم ‬على ‬المراكز ‬الأولى ‬في ‬السباق ‬ونيل ‬الجوائز ‬المالية ‬القيمة ‬المرصودة ‬للحدث، كما‎ ‬يشهد ‬سباق ‬اليوم ‬صراعاً ‬خاصاً ‬من أجل ‬الحصول ‬على ‬أحد ‬المراكز ‬الثلاثة ‬الأولى للموسم وتتويج ‬صاحب (‬الناموس)، ‬وقد ‬أعد ‬النادي ‬دروعاً ‬فاخرة ‬صممت ‬في ‬إيطاليا ‬خصيصاً ‬لهذه ‬المناسبة، ‬استمراراً ‬لعادته ‬السنوية ‬في ‬تكريم ‬أبطال ‬الموسم ‬في ‬كل ‬فئة، ‬بعد ‬نهاية ‬الجولات ‬الخاصة ‬بها.

ومن‎ ‬المتوقع ‬أن ‬تكون ‬حالة ‬البحر ‬اليوم ‬مستقرة ‬إلى ‬الحد ‬الكبير، ‬حيث ‬تتراوح ‬سرعات ‬الرياح ‬وقت ‬السباق ‬حسب ‬القراءات ‬الأولية ‬7-10 ‬عقد، ‬وحالة ‬البحر ‬مستقرة ‬بعض ‬الشيء، ‬حيث ‬يصل ‬ارتفاع ‬الموج ‬قدماً ‬واحدة، ‬وتصل ‬درجة ‬الحرارة ‬وقت ‬السباق ‬إلى ‬35 ‬درجة ‬مئوية، ‬والرؤية ‬واضحة، ‬الأمر ‬الذي ‬يساعد ‬كثيراً ‬في ‬إنجاح ‬السباق، ‬والذي ‬سيزيد ‬طول ‬مسافته ‬على ‬12 ‬ميلاً ‬بحرياً.

وحددت‎ ‬اللجنة ‬المنظمة ‬للسباق ‬تمام ‬الساعة ‬الواحدة ‬ظهراً ‬كآخر ‬موعد ‬لوصول ‬القوارب ‬المشاركة ‬إلى ‬نقطة ‬التجمع ‬قبالة ‬شواطئ ‬دبي، ‬ومن ‬ثم ‬التحرك ‬نحو ‬عوامات ‬خط ‬البداية، ‬تأهباً ‬للاصطفاف ‬وبدء ‬مرحلة ‬التنافس ‬في ‬الموعد ‬المحدد ‬للانطلاقة ‬عند ‬الثانية ‬ظهراً ‬نحو ‬خط ‬النهاية، ‬حيث ‬تحرص ‬اللجنة ‬المنظمة ‬دائماً ‬على ‬توفير ‬إحداثيات ‬نقطة ‬التجمع ‬وخطي ‬البداية ‬والنهاية ‬لكل ‬النواخذة ‬قبل ‬فترة ‬كافية، ‬عبر ‬الخدمات ‬الهاتفية ‬والرسائل ‬النصية ‬القصيرة.