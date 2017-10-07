111 ‬قارباً ‬تنشد ‬«ناموس 43» في شواطئ دبي اليوم

دبي (الاتحاد)
يسدل الستار اليوم على جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً التي يشرف على تنظيمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018.
وتشهد شواطئ دبي بداية من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم انطلاق السباق، بمشاركة 111 قارباً، تتنافس اليوم على المراكز الأولى في السباق ونيل الجوائز المالية القيمة المرصودة للحدث، كما يشهد سباق اليوم صراعاً خاصاً من أجل الحصول على أحد المراكز الثلاثة الأولى للموسم وتتويج صاحب (الناموس)، وقد أعد النادي دروعاً فاخرة صممت في إيطاليا خصيصاً لهذه المناسبة، استمراراً لعادته السنوية في تكريم أبطال الموسم في كل فئة، بعد نهاية الجولات الخاصة بها.
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وحددت اللجنة المنظمة للسباق تمام الساعة الواحدة ظهراً كآخر موعد لوصول القوارب المشاركة إلى نقطة التجمع قبالة شواطئ دبي، ومن ثم التحرك نحو عوامات خط البداية، تأهباً للاصطفاف وبدء مرحلة التنافس في الموعد المحدد للانطلاقة عند الثانية ظهراً نحو خط النهاية، حيث تحرص اللجنة المنظمة دائماً على توفير إحداثيات نقطة التجمع وخطي البداية والنهاية لكل النواخذة قبل فترة كافية، عبر الخدمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة.
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